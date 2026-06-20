Informations pratiques

Argentan

Atelier Grand format – »Dentelle au fuseau »

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dentelle au fuseau

Atelier Grand format, 12 ans et +

Réalisez un accessoire aux fuseaux

Places limitées / Réservation conseillée au 06 88 97 54 67 ou par mail à exposition@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Atelier Grand format – »Dentelle au fuseau »

L’événement Atelier Grand format – »Dentelle au fuseau » Argentan a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom