Atelier Grand Public Gestes qui sauvent Langres

Atelier Grand Public Gestes qui sauvent

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Tout public

Atelier d’initiation aux gestes qui sauvent ouvert à tous dès 6 ans. Au programme alerte, étouffement, hémorragie, PLS, massage cardiaque et défibrillateur, dans une ambiance pédagogique et bienveillante.

Inscription obligatoire. .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 69 59 15 causetoujours52@gmail.com

