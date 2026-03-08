Atelier Grand Public Gestes qui sauvent Langres
Atelier Grand Public Gestes qui sauvent
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Tout public
Atelier d’initiation aux gestes qui sauvent ouvert à tous dès 6 ans. Au programme alerte, étouffement, hémorragie, PLS, massage cardiaque et défibrillateur, dans une ambiance pédagogique et bienveillante.
Inscription obligatoire. .
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 69 59 15 causetoujours52@gmail.com
