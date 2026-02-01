Atelier grand public karaoké Médiathèque Le Tréport
Atelier grand public karaoké Médiathèque Le Tréport mercredi 11 février 2026.
Atelier grand public karaoké
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Dans le cadre du mois Les bienfaits de la musique , nous vous proposons du jeu vidéo pour chanter et danser. Dès 5 ans. Sur inscription. Gratuit. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88
English : Atelier grand public karaoké
