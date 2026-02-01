Atelier grand public karaoké Médiathèque Le Tréport

Atelier grand public karaoké

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Dans le cadre du mois Les bienfaits de la musique , nous vous proposons du jeu vidéo pour chanter et danser. Dès 5 ans. Sur inscription. Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

