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AGENDA · Le Tréport

Atelier grand public Médiathèque Le Tréport

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Le Tréport

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
18 Place de l'Église
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Atelier grand public

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Un atelier créatif pour personnaliser ta propre plaque de porte.
Durée 1h | Dès 4 ans | Sur inscription.   .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88  mediatheque@ville-le-treport.fr

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English : Atelier grand public

L’événement Atelier grand public Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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