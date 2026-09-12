Atelier grand public Médiathèque Le Tréport
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Atelier grand public
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Un atelier créatif pour personnaliser ta propre plaque de porte.
Durée 1h | Dès 4 ans | Sur inscription. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
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English : Atelier grand public
L’événement Atelier grand public Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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