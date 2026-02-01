Atelier grand public tournoi FC26 Médiathèque Le Tréport
Atelier grand public tournoi FC26 Médiathèque Le Tréport mercredi 18 février 2026.
Atelier grand public tournoi FC26
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Grand tournoi de PS5 sur le jeu FC26 ! Dès 12 ans. Sur inscription. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88
