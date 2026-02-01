Atelier grand public tournoi FC26 Médiathèque Le Tréport

Atelier grand public tournoi FC26

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Grand tournoi de PS5 sur le jeu FC26 ! Dès 12 ans. Sur inscription. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

