ATELIER GRANDEUR NATUR Tautavel

ATELIER GRANDEUR NATUR

Ranche de la Caneilles Tautavel Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

2026-01-17

Atelier Grandeur Nature Parenthèse en famille

Samedi 17 janvier | 14h30 17h30

Ranch de Las Caneilles, Tautavel

Un atelier parents-enfants à partir de 5 ans, pour apprendre à coopérer, s’écouter et s’apaiser ensemble, grâce à l’équithérapie, des parcours sensoriels et des activités créatives, en pleine nature.

Gratuit inscription requise!

Ranche de la Caneilles Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 28 52 19 animalconnect66@gmail.com

English :

Life-size workshop ? A family break

Saturday, January 17 ? 2:30 pm ? 17h30

Ranch de Las Caneilles, Tautavel

A parent-child workshop for children aged 5 and over, to learn how to cooperate, listen to each other and calm down together, thanks to equitherapy, sensory trails and creative activities, in the heart of nature.

Free ? registration required!

