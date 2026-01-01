ATELIER GRANDEUR NATUR Tautavel
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 17:30:00
2026-01-17
Atelier Grandeur Nature Parenthèse en famille
Samedi 17 janvier | 14h30 17h30
Ranch de Las Caneilles, Tautavel
Un atelier parents-enfants à partir de 5 ans, pour apprendre à coopérer, s’écouter et s’apaiser ensemble, grâce à l’équithérapie, des parcours sensoriels et des activités créatives, en pleine nature.
Gratuit inscription requise!
Ranche de la Caneilles Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 28 52 19 animalconnect66@gmail.com
English :
Life-size workshop ? A family break
Saturday, January 17 ? 2:30 pm ? 17h30
Ranch de Las Caneilles, Tautavel
A parent-child workshop for children aged 5 and over, to learn how to cooperate, listen to each other and calm down together, thanks to equitherapy, sensory trails and creative activities, in the heart of nature.
Free ? registration required!
