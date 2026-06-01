Atelier « Grandir en s’amusant », Mairie de Blaringhem, Blaringhem

Atelier « Grandir en s’amusant » Mercredi 10 juin, 10h00 Mairie de Blaringhem Nord

inscription obligatoire – jauge 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

À partir d’activités créatives et ludiques, ce temps permet de développer le lien entre parents et enfants. Un moment privilégié de partage en famille.

Cet atelier est ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants de moins de 3 ans. Les frères et sœurs jusqu’à 10 ans sont également les bienvenus.

Mercredi 10 juin, de 10h00 à 11h00 à Blaringhem (parking de la mairie).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire.

❗1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnant

Mairie de Blaringhem Rue Pierre Dhedin, 59173 Blaringhem Blaringhem 59173 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-grandir-en-samusant-blaringhem-1006 »}]

Le Service de Soutien Éducatif Enfants-Parents à Domicile des Flandres organise un atelier d’éveil « Grandir en s’amusant » à bord du Bus des 1000 premiers jours à Blaringhem, mercredi 10 juin