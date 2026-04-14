Atelier « Grandir en s’amusant », Parking de la médiathèque Neuf-Berquin, Neuf-Berquin

Atelier « Grandir en s’amusant » Mercredi 15 avril, 10h00 Parking de la médiathèque Neuf-Berquin Nord

inscription obligatoire – jauge 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

À partir d’activités créatives et ludiques, ce temps permet de développer le lien entre parents et enfants. Un moment privilégié de partage en famille.

Cet atelier est ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants de moins de 3 ans. Les frères et sœurs jusqu’à 10 ans sont également les bienvenus.

Mercredi 15 avril, de 10h00 à 11h30 à Neuf Berquin (parking de la médiathèque).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire.

❗1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnant

Parking de la médiathèque Neuf-Berquin 6 Rue d’Estaires, 59940 Neuf-Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/grandir-en-samusant-neuf-berquin »}]

Le Service de Soutien Éducatif Enfants-Parents à Domicile des Flandres organise un atelier d’éveil « Grandir en s’amusant » à bord du Bus des 1000 premiers jours à Neuf Berquin, mercredi 15 avril.