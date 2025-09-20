Atelier Graphi-trames/Graphi-briques Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont

Atelier Graphi-trames/Graphi-briques Samedi 20 septembre, 16h00 Le Signe – Centre national du graphisme Haute-Marne

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’atelier Graphi-trames/Graphi-briques a été conçu par Mai Li Bernard à destination des 6-12 ans. À travers cet atelier, le Signe invite les jeunes participants à étudier et à s’approprier l’espace au travers l’élaboration de « patterns » et la construction d’édifices modulables composés de caisses en carton.

Le Signe – Centre national du graphisme 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr Le Centre national du graphisme également appelé Le Signe est un centre d’art dédié à l’accompagnement, au développement et au rayonnement du design graphique. Situé à Chaumont, il a été inauguré en 2016 et succède au pôle graphisme de Chaumont.

© Le Signe