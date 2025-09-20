Atelier graphique « Du trait à la matière, l’atelier du jeune architecte » animé par Pauline Bordage Médiathèque municipale Condorcet Libourne

Atelier graphique « Du trait à la matière, l’atelier du jeune architecte » animé par Pauline Bordage Médiathèque municipale Condorcet Libourne samedi 20 septembre 2025.

Atelier graphique « Du trait à la matière, l’atelier du jeune architecte » animé par Pauline Bordage Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque municipale Condorcet Gironde

À partir de 8 ans. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Atelier découverte : « Du trait à la matière, l’atelier du jeune architecte »

À la médiathèque municipale Condorcet, participez à un atelier ludique et original dont l’objectif est de faire découvrir une facette du métier d’architecte d’intérieur.

Par le biais d’une initiation artistique, les participants sont invités à développer leur sens de l’observation, leur goût pour la précision et leur imaginaire créatif.

Un moment à la fois pédagogique et amusant, idéal pour éveiller la curiosité et s’initier à l’art de concevoir et d’aménager des espaces.

Médiathèque municipale Condorcet Place des Récollets 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.55.33.50 http://mediatheque.libourne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.57.55.33.50 »}] Médiathèque

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pauline Bordage