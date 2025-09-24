Atelier graphothérapie Marlenheim
Atelier graphothérapie Marlenheim mercredi 24 septembre 2025.
Atelier graphothérapie
5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Avant d’écrire, on apprend à bien tenir son crayon, à se détendre et à s’amuser en dessinant !
Rejoins nous pour un moment ludique pour adopter une bonne posture et se préparer à bien écrire.
En partenariat avec Plume d’Étoile.
Sur inscription, à partir de 5 ans.
Organisé par la Médiathèque de Marlenheim. 0 .
5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier graphothérapie Marlenheim a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble