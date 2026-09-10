Atelier grattage de pellicule avec l’association « Braquage », Cinéma Rutebeuf, Clichy

Informations pratiques

Atelier grattage de pellicule avec l’association « Braquage » Dimanche 20 septembre, 14h30 Cinéma Rutebeuf Hauts-de-Seine

A partir de 8 ans / jauge de 15 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir la pratique de l’intervention sur pellicule ! Cet atelier vous propose de réaliser un film sans caméra en travaillant directement sur de la pellicule 16 mm. À travers le dessin et le grattage, vous explorerez les possibilités créatives de ce support unique. L’atelier se conclura par la projection du film collectif réalisé par les participants.

Cinéma Rutebeuf 16-18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cinema@ville-clichy.fr »}]

Atelier autour de la pellicule

©Braquage