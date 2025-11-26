ATELIER GRATUIT Calendrier de l’avent Grignan
ATELIER GRATUIT Calendrier de l’avent Grignan mercredi 26 novembre 2025.
MJC, 4 rue de l’Hôpital Grignan Drôme
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
2025-11-26
Réalisation d’un calendrier de l’Avent. Atelier ouvert à tous (à partir de 7 ans). Tout le matériel est fourni gratuitement, suivi d’un goûter. Réservation obligatoire.
MJC, 4 rue de l’Hôpital Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 38 92
English :
Creation of an Advent calendar. Workshop open to all (ages 7 and up). All materials provided free of charge, followed by a snack. Reservations required.
German :
Herstellung eines Adventskalenders. Offener Workshop für alle (ab 7 Jahren). Alle Materialien werden kostenlos zur Verfügung gestellt, anschließend gibt es einen Snack. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Realizzazione di un calendario dell’Avvento. Laboratorio aperto a tutti (a partire dai 7 anni). Tutti i materiali sono forniti gratuitamente, seguiti da una merenda. È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
Elaboración de un calendario de Adviento. Taller abierto a todos (a partir de 7 años). Todos los materiales son gratuitos, seguido de una merienda. Imprescindible reservar.
