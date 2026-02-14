Atelier gratuit d’auto-réparation de vélos, Ressourcerie Trimaran (site de Privas), Privas
Atelier gratuit d’auto-réparation de vélos, Ressourcerie Trimaran (site de Privas), Privas samedi 21 février 2026.
Atelier gratuit d’auto-réparation de vélos Samedi 21 février, 14h00 Ressourcerie Trimaran (site de Privas) Ardèche
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00
Apprenez à diagnostiquer les pannes sur votre vélo et les gestes de bases de réparation avec Patrick notre mécanicien vélo.
Gratuit, entrée libre.
Ressourcerie Trimaran (site de Privas) Chemin de Chamaras, 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Apprendre à réparer son vélo en autonomie
Photo : Ressourcerie Trimaran