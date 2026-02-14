Atelier gratuit d’auto-réparation de vélos, Ressourcerie Trimaran (site de Privas), Privas

Atelier gratuit d’auto-réparation de vélos Samedi 21 février, 14h00 Ressourcerie Trimaran (site de Privas) Ardèche

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Apprenez à diagnostiquer les pannes sur votre vélo et les gestes de bases de réparation avec Patrick notre mécanicien vélo.

Gratuit, entrée libre.

Ressourcerie Trimaran (site de Privas) Chemin de Chamaras, 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Apprendre à réparer son vélo en autonomie

Photo : Ressourcerie Trimaran