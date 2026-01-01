Atelier gratuit Découverte de la broderie numérique Centre de ressources numériques Fablab Autun

Atelier gratuit Découverte de la broderie numérique

Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29 19:30:00

2026-01-29

Venez essayer ou juste assister à un atelier de réalisation de broderie avec la brodeuse numérique du fablab. Pas besoin de savoir maîtriser un ordinateur, vous verrez comment à partir d’un dessin affiché, la machine peut exécuter rapidement une réalisation très précise. .

English : Atelier gratuit Découverte de la broderie numérique

