Atelier « gravanito » Samedi 20 septembre, 16h00 La Condition Publique Nord

En compagnie de Denis Plancque, « curateur architecture découvrez le gravanito. Un matériau constitué de gravats issus de chantier de réhabilitation à travers la métropole, autant de fragments de mémoire

Bâtiment exceptionnel édifié au service de l'industrie textile par l'architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l'édifice a fait l'objet d'un vaste programme de réhabilitation conduit par l'architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

