ATELIER GRAVANITO Roubaix
ATELIER GRAVANITO Roubaix dimanche 21 septembre 2025.
ATELIER GRAVANITO
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
En compagnie de Denis Plancque, curateur architecture, découvrez le gravanito. Un matériau constitué de gravats issus de chantier de réhabilitation à travers la métropole, autant de fragments de mémoire.
En compagnie de Denis Plancque, curateur architecture, découvrez le gravanito. Un matériau constitué de gravats issus de chantier de réhabilitation à travers la métropole, autant de fragments de mémoire. .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
In the company of Denis Plancque, architecture curator, discover gravanito. A material made up of rubble from rehabilitation sites across the metropolis, all fragments of memory.
German :
Entdecken Sie in Begleitung von Denis Plancque, Kurator für Architektur, das Gravanito. Ein Material, das aus Schutt von Sanierungsbaustellen in der ganzen Metropole besteht, ebenso viele Erinnerungsfragmente.
Italiano :
In compagnia di Denis Plancque, curatore di architettura, scoprite il gravanito. Un materiale composto da macerie provenienti da cantieri di recupero in tutta la città, tutti frammenti di memoria.
Espanol :
En compañía de Denis Plancque, conservador de arquitectura, descubra el gravanito. Un material compuesto de escombros procedentes de obras de rehabilitación de toda la ciudad, todos ellos fragmentos de memoria.
L’événement ATELIER GRAVANITO Roubaix a été mis à jour le 2025-09-12 par Hauts-de-France Tourisme