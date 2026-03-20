Atelier grave ton marque-page JEMA Anciens abattoirs Parthenay

Atelier grave ton marque-page JEMA

Anciens abattoirs 172 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art à Parthenay.

Créez et gravez l’ornement de votre marque-page en bois de hêtre teinté avec une gouge.

En sculptant, votre graphisme fera ressortir la teinte naturelle du bois.

Repartez avec un marque-page unique pour accompagner vos lectures !

Tout public à partir de 12 ans Jauge limitée Réservation par téléphone ou par mail.

Qui est Hélène Fromonteil ?

HF Sculpture est un atelier de sculpture sur bois, initié par Hélène Fromonteil en 2015. Diplômée de l’École Boulle et formée à la statuaire en Italie, HF travaille d’une part dans le secteur du Patrimoine en reproduction et restauration d’œuvres sculptées, et d’autre part en création sur-mesure et pièce unique. .

Anciens abattoirs 172 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 83 43 helene.from@yahoo.fr

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English : Atelier grave ton marque-page JEMA

L’événement Atelier grave ton marque-page JEMA Parthenay a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Parthenay Gâtine