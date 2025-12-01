Atelier Graver la fête Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Et si on fêtait la fin de l’année en gravant ? Découvrez la gravure sur Tetra Pak avec l’artiste plasticienne et graveuse, Lucie Martineau. Vous repartirez avec vos propres œuvres imprimées.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

