Atelier Graver la fête Bibliothèque Nueil-les-Aubiers jeudi 18 décembre 2025.
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Et si on fêtait la fin de l’année en gravant ? Découvrez la gravure sur Tetra Pak avec l’artiste plasticienne et graveuse, Lucie Martineau. Vous repartirez avec vos propres œuvres imprimées.
À partir de 8 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
