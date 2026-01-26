Atelier gravure 10-15 ans Les Imprimeries* Moulins

Atelier gravure 10-15 ans

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – – 10 EUR

1 séances

Date : 2026-02-18

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00



2026-02-18

Dessiner, graver, encrer, imprimer plusieurs estampes.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr

English :

Drawing, engraving, inking and printing several prints.

