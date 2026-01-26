Atelier gravure 10-15 ans Les Imprimeries* Moulins
Atelier gravure 10-15 ans
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 10 EUR
1 séances
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Dessiner, graver, encrer, imprimer plusieurs estampes.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
English :
Drawing, engraving, inking and printing several prints.
