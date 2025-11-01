Atelier Gravure à la pointe-sèche Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Gravure à la pointe-sèche Maison des Métiers d’Art Douains samedi 1 novembre 2025.

Atelier Gravure à la pointe-sèche

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Pour cet Atelier, Muriel vous propose de venir avec votre image personnelle ou une image tirée d’un magazine ou un dessin, sans se soucier du format, qui servira de point de départ pour le projet visuel de la plaque. A partir de ce document vous graverez sur la plaque et procèderez à l’encrage et à l’essuyage de manière à ce que l’encre ne reste plus que dans les traits creusés pour imprimer à l’aide d’une presse.

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner (dans un style hyperréaliste) pour pratiquer la gravure. D’autres outils spécifiques comme le grattoir et brunissoir seront à disposition durant l’atelier pour réussir au mieux son projet.

Il est fortement conseillé d’apporter une blouse ou un tablier car de l’encre sera employé. Les produits employés sont non toxiques.

Public À partir de 14 ans. .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

English : Atelier Gravure à la pointe-sèche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Gravure à la pointe-sèche Douains a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération