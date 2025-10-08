Atelier gravure au Mini-Lab Lille

Atelier gravure au Mini-Lab Lille mercredi 8 octobre 2025.

Atelier gravure au Mini-Lab

47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

2025-10-08 2026-01-14

En se basant sur des modèles d’illustrations animalières, chaque participant·e sélectionnera une espèce à styliser, gravera son dessin à la pointe sèche sur sa plaque, puis l’imprimera. Chaque apprenti·e graveur repartira avec son œuvre unique imprimée !

—

Les mercredis 8 oct., 12 nov., 14 janv., de 15h à 17h

Pour les enfants de 7 ans à 12 ans

Au Mini-Lab de la Maison folies Moulins

47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Using animal illustration models as a starting point, each participant selects a species to be stylized, engraves his or her drypoint drawing on the plate, then prints it. Each apprentice engraver will leave with his or her own unique printed work!

—

Wednesdays Oct. 8, Nov. 12, Jan. 14, 3pm to 5pm

For children aged 7 to 12

At the Maison folies Moulins Mini-Lab

German :

Anhand von Vorlagen für Tierillustrationen wählt jeder Teilnehmer eine Tierart aus, die er stilisieren möchte, ätzt seine Zeichnung mit der Kaltnadel auf seine Platte und druckt sie anschließend aus. Jeder Teilnehmer nimmt sein gedrucktes Unikat mit nach Hause!

—

Mittwochs, 8. Oktober, 12. November, 14. Januar, 15.00 bis 17.00 Uhr

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Im Mini-Lab des Maison folies Moulins (Haus der Mühlen)

Italiano :

Utilizzando modelli di illustrazione animale come punto di partenza, ogni partecipante sceglierà una specie da stilizzare, inciderà a punta secca il proprio disegno sulla lastra e poi lo stamperà. Ogni apprendista incisore tornerà a casa con il proprio lavoro stampato!

—

Mercoledì 8 ottobre, 12 novembre, 14 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00

Per bambini dai 7 ai 12 anni

Presso il Mini-Lab della Maison folies Moulins

Espanol :

Tomando como punto de partida modelos de ilustraciones de animales, cada participante seleccionará una especie para estilizar, grabará a punta seca su dibujo en su plancha y luego lo imprimirá. Cada aprendiz de grabador se irá a casa con su propia obra impresa

—

Miércoles 8 de octubre, 12 de noviembre y 14 de enero, de 15.00 a 17.00 horas

Para niños de 7 a 12 años

En el minilaboratorio de la Maison folies Moulins

L’événement Atelier gravure au Mini-Lab Lille a été mis à jour le 2025-09-17 par Hauts-de-France Tourisme