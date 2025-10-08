Atelier gravure au Mini-Lab Lille
Atelier gravure au Mini-Lab Lille mercredi 8 octobre 2025.
Atelier gravure au Mini-Lab
47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08 2026-01-14
En se basant sur des modèles d’illustrations animalières, chaque participant·e sélectionnera une espèce à styliser, gravera son dessin à la pointe sèche sur sa plaque, puis l’imprimera. Chaque apprenti·e graveur repartira avec son œuvre unique imprimée !
—
Les mercredis 8 oct., 12 nov., 14 janv., de 15h à 17h
Pour les enfants de 7 ans à 12 ans
Au Mini-Lab de la Maison folies Moulins
47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France
English :
Using animal illustration models as a starting point, each participant selects a species to be stylized, engraves his or her drypoint drawing on the plate, then prints it. Each apprentice engraver will leave with his or her own unique printed work!
—
Wednesdays Oct. 8, Nov. 12, Jan. 14, 3pm to 5pm
For children aged 7 to 12
At the Maison folies Moulins Mini-Lab
German :
Anhand von Vorlagen für Tierillustrationen wählt jeder Teilnehmer eine Tierart aus, die er stilisieren möchte, ätzt seine Zeichnung mit der Kaltnadel auf seine Platte und druckt sie anschließend aus. Jeder Teilnehmer nimmt sein gedrucktes Unikat mit nach Hause!
—
Mittwochs, 8. Oktober, 12. November, 14. Januar, 15.00 bis 17.00 Uhr
Für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Im Mini-Lab des Maison folies Moulins (Haus der Mühlen)
Italiano :
Utilizzando modelli di illustrazione animale come punto di partenza, ogni partecipante sceglierà una specie da stilizzare, inciderà a punta secca il proprio disegno sulla lastra e poi lo stamperà. Ogni apprendista incisore tornerà a casa con il proprio lavoro stampato!
—
Mercoledì 8 ottobre, 12 novembre, 14 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00
Per bambini dai 7 ai 12 anni
Presso il Mini-Lab della Maison folies Moulins
Espanol :
Tomando como punto de partida modelos de ilustraciones de animales, cada participante seleccionará una especie para estilizar, grabará a punta seca su dibujo en su plancha y luego lo imprimirá. Cada aprendiz de grabador se irá a casa con su propia obra impresa
—
Miércoles 8 de octubre, 12 de noviembre y 14 de enero, de 15.00 a 17.00 horas
Para niños de 7 a 12 años
En el minilaboratorio de la Maison folies Moulins
