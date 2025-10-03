Atelier gravure aux Imprimeries* Les Imprimeries* Moulins
Atelier gravure aux Imprimeries* Les Imprimeries* Moulins vendredi 3 octobre 2025.
Atelier gravure aux Imprimeries*
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 45 EUR
1 séance
Début : 2025-10-03 09:30:00
fin : 2025-10-10 12:30:00
2025-10-03 2025-10-10 2025-10-31
Les Imprimeries Créatives avec l’atelier gravure
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
English :
Les Imprimeries Créatives with the engraving workshop
German :
Les Imprimeries Créatives mit dem Gravur-Workshop
Italiano :
Les Imprimeries Créatives con l’atelier di incisione
Espanol :
Les Imprimeries Créatives con el taller de grabado
