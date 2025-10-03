Atelier gravure aux Imprimeries* Les Imprimeries* Moulins

Atelier gravure aux Imprimeries* Les Imprimeries* Moulins vendredi 3 octobre 2025.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – – 45 EUR

Début : 2025-10-03 09:30:00
fin : 2025-10-10 12:30:00

2025-10-03 2025-10-10 2025-10-31

Les Imprimeries Créatives avec l’atelier gravure
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72  contact@mpcharier.fr

English :

Les Imprimeries Créatives with the engraving workshop

German :

Les Imprimeries Créatives mit dem Gravur-Workshop

Italiano :

Les Imprimeries Créatives con l’atelier di incisione

Espanol :

Les Imprimeries Créatives con el taller de grabado

