Atelier Gravure de mode PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Atelier Gravure de mode PEANUTS

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

L’Atelier Peanuts vous propose un atelier Gravure de mode destiné aux enfants (dès 10 ans) et aux adultes, animé par Maud Garreau.

Après avoir choisi votre motif printanier, vous le graverez sur une plaque de gomme afin d’obtenir un tampon qui permettra l’impression de votre motif sur une feutrine. Une découpe, quelques points de colle, une attache et votre broche sera prête. Votre tampon est réutilisable par la suite sur papier et sur textile.

Tout le matériel est fourni.

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com

