Atelier Gravure de mode PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges
Atelier Gravure de mode PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges samedi 28 mars 2026.
Atelier Gravure de mode PEANUTS
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’Atelier Peanuts vous propose un atelier Gravure de mode destiné aux enfants (dès 10 ans) et aux adultes, animé par Maud Garreau.
Après avoir choisi votre motif printanier, vous le graverez sur une plaque de gomme afin d’obtenir un tampon qui permettra l’impression de votre motif sur une feutrine. Une découpe, quelques points de colle, une attache et votre broche sera prête. Votre tampon est réutilisable par la suite sur papier et sur textile.
Tout le matériel est fourni.
Réservations en ligne. .
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Gravure de mode PEANUTS
L’événement Atelier Gravure de mode PEANUTS Limoges a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Limoges Métropole