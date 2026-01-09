Atelier gravure défilé triomphal de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
Atelier gravure défilé triomphal de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine lundi 9 février 2026.
Atelier gravure défilé triomphal de César
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
2026-02-09
Atelier Gravure Défilé triomphal de César
En 46 avant J.-C., César célèbre ses victoires militaires en Gaule, en Égypte, sur le Pont et
en Afrique en défilant dans les rues de Rome.
Comme Andrea Mantegna, auteur du célèbre cycle de peintures des Triomphes de César,
faites preuve d’imagination et réinventez en gravure cet impressionnant défilé militaire
réunissant soldats, musiciens, prisonniers, mais aussi animaux domestiques et bêtes
exotiques.
Sous la houlette d’Adeline Piovoso, artiste plasticienne, participez à la réalisation d’un laporello, un livre sous la forme d’un soufflet que l’on déplie comme un accordéon.
Durée environ 1 h (accueil des derniers participants à 16 h). .
