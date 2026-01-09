Atelier gravure défilé triomphal de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Atelier gravure défilé triomphal de César

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

Atelier Gravure Défilé triomphal de César

En 46 avant J.-C., César célèbre ses victoires militaires en Gaule, en Égypte, sur le Pont et

en Afrique en défilant dans les rues de Rome.

Comme Andrea Mantegna, auteur du célèbre cycle de peintures des Triomphes de César,

faites preuve d’imagination et réinventez en gravure cet impressionnant défilé militaire

réunissant soldats, musiciens, prisonniers, mais aussi animaux domestiques et bêtes

exotiques.

Sous la houlette d’Adeline Piovoso, artiste plasticienne, participez à la réalisation d’un laporello, un livre sous la forme d’un soufflet que l’on déplie comme un accordéon.

Durée environ 1 h (accueil des derniers participants à 16 h). .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier gravure défilé triomphal de César Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)