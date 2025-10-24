Atelier gravure eau forte aux Imprimeries Les nouvelles imprimeries Moulins

Atelier gravure eau forte aux Imprimeries

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 200 – 200 – EUR

5 séances

Début : Vendredi 2025-10-24 09:30:00

fin : 2025-08-07 12:30:00

2025-10-24

Atelier eau forte.

Initiation ou perfectionnement.

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr

English :

Etching workshop.

Introductory or advanced courses.

German :

Atelier für Wasserdruck.

Anfänger oder Fortgeschrittene.

Italiano :

Laboratorio di acquaforte.

Corsi introduttivi o avanzati.

Espanol :

Taller de grabado.

Cursos introductorios o avanzados.

