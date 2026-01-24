Atelier Gravure et impression PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges
Atelier Gravure et impression PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges samedi 28 février 2026.
Atelier Gravure et impression PEANUTS
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’Atelier Peanuts organise un atelier Gravure et impression destiné aux adolescents et aux adultes, en présence de Maud Garreau.
L’ex-libris est une inscription apposée sur un livre pour en indiquer le ou la propriétaire. Venez imaginer le vôtre sur de la gomme à graver, vous pourrez ensuite personnaliser vos ouvrages de façon très chic !
Tout le matériel est fourni.
Réservations en ligne. .
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Gravure et impression PEANUTS
L’événement Atelier Gravure et impression PEANUTS Limoges a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Limoges Métropole