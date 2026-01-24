Atelier Gravure et impression PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Atelier Gravure et impression PEANUTS

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’Atelier Peanuts organise un atelier Gravure et impression destiné aux adolescents et aux adultes, en présence de Maud Garreau.

L’ex-libris est une inscription apposée sur un livre pour en indiquer le ou la propriétaire. Venez imaginer le vôtre sur de la gomme à graver, vous pourrez ensuite personnaliser vos ouvrages de façon très chic !

Tout le matériel est fourni.

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com

