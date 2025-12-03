Atelier gravure : Gravez vos saveurs ! Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 18:30 – 20:00

Gratuit : non Payant Inscription sur le site de Maison Fumetti Tout public

Initiation gravure sur tétrapak avec Géraldine Joséphine. Vos secrets de cuisine et vos madeleines de Proust, rassemblés et gravés dans votre recueil de recettes. Stage en deux séances : les mercredis 26 nov, 3 et 10 dec. 18h30 à 20h30. 65 euros et réduction possible avec la carte blanche (Nantes) ou carts (Atelier des initatives).

Nantes 44000

http://www.maisonfumetti.fr/ contact@maisonfumetti.fr https://www.maisonfumetti.fr/tetrapak/