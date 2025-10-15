Atelier Gravure laser / Personnalisation de produit – Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Pantin

Atelier Gravure laser / Personnalisation de produit – Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Pantin mercredi 15 octobre 2025.

Et si vous pouviez personnaliser vos objets en un clin d’oeil ? Venez expérimenter la gravure laser : imaginez vos propres motifs, testez la gravure sur divers supports et laissez libre cours à votre créativité pour repartir avec des pièces uniques.

Information et réservation au 06 67 39 19 74

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

Du mercredi 15 octobre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

payant

Tarif : 250€ (25h – 10 cours de 2h30)

Public jeunes et adultes.

Maison des Compagnons du Devoir de Pantin 22, rue des Grilles 93500 métro : Hoche, ligne N°5Pantin

+33667391974 cybert.mail@gmail.com