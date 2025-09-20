Atelier gravure Musée PAB Alès

Atelier gravure Musée PAB Alès samedi 20 septembre 2025.

Atelier gravure 20 et 21 septembre Musée PAB Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Adulte ou enfant, amateur ou néophyte, Sandrine vous accueille toute la journée pour un atelier libre sur l’art de la gravure.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

©Musée-bibliothèque Pierre André Benoit