Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 11 février 2026.
Atelier gravure
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Atelier gravure par Landy Gicquiaux
A l’aide d’une presse et de différents supports découvrez l’art de la gravure (durée 1h30)
Rdv Maison du Patrimoine 3 ateliers 10h 14h & 16h
5€/pers à partir de 7 ans
Sur réservation (places limitées) 05 62 40 87 86 .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 accueil@patrimoine-stlary.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Engraving workshop by Landy Gicquiaux
Discover the art of engraving with the help of a press and various media (duration 1h30)
Rdv Maison du Patrimoine 3 workshops: 10am 2pm & 4pm
5?/pers from 7 years old
L’événement Atelier gravure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de St Lary|CDT65