Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier gravure

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Atelier gravure par Landy Gicquiaux

A l’aide d’une presse et de différents supports découvrez l’art de la gravure (durée 1h30)

Rdv Maison du Patrimoine 3 ateliers 10h 14h & 16h

5€/pers à partir de 7 ans

Sur réservation (places limitées) 05 62 40 87 86 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 accueil@patrimoine-stlary.fr

English :

Engraving workshop by Landy Gicquiaux

Discover the art of engraving with the help of a press and various media (duration 1h30)

Rdv Maison du Patrimoine 3 workshops: 10am 2pm & 4pm

5?/pers from 7 years old

