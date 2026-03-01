Atelier gravure Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois
Atelier gravure Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois samedi 28 mars 2026.
Atelier gravure
Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Atelier gravure sur le thème des émotions avec la plasticienne Adeline Piovoso.
A destination du public famille .
Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42 bibliotheque@ville-semur-en-auxois.fr
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English : Atelier gravure
L’événement Atelier gravure Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)