Atelier gravure Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois

Atelier gravure

Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Atelier gravure sur le thème des émotions avec la plasticienne Adeline Piovoso.

A destination du public famille .

Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42 bibliotheque@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Atelier gravure

L’événement Atelier gravure Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)