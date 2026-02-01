Atelier gravure sur brique de lait

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-20

De la gravure sur une brique de lait…?! Et oui, c’est possible ! Anne MORET, plasticienne, vous initie à cet art contemporain autour d’un atelier familial. On gratte à la pointe métallique les traits de son dessin sur le carton recouvert d’aluminium, on enduit de peinture et on presse sur un beau papier. Le résultat aura de quoi vous épater ! Participez en famille autour de cette activité intergénérationnelle. Accessible à partir de 6 ans.

Attention ! Les places sont limitées, il est impératif de vous inscrire au préalable auprès de la médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse.

Avec le concours de la Médiathèque Départementale de l’Aube. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier gravure sur brique de lait Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne