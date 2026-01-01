Atelier gravure sur gomme Beuzeville

Atelier gravure sur gomme

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Dans le cadre de l’exposition A la manière de…

Accompagné de Clara des Cultiveuses, venez vous initier à la gravure sur gomme.

Vous découvrir le plaisir de graver, avec de petites gouges, ce matériau tendre et souple, pour créer le motif de votre choix. Un fois votre gravure terminée, vous l’encrerez, vous retournerez ce tampon sur le support choisi et là Waouh moment de révélation !! Ce procédé créatif se rapproche de la linogravure, mais au lieu de graver du linoléum, on grave de la gomme, plus aisée à travailler.

Le samedi 31 janvier de 10h30 à 12h

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans

Gratuit Nombre de place limité, sur inscription au 02.32.42.51.39 .

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

English : Atelier gravure sur gomme

As part of the A la manière de… exhibition

Come and try your hand at gum engraving with Clara from Les Cultiveuses.

