Atelier Gravure sur pierre PréhistoSite Brassempouy

Atelier Gravure sur pierre

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

La gravure est un art préhistorique méconnu du grand public et pourtant extrêmement présent sur tous les sites préhistoriques, comme à Brassempouy où ont été découverts de nombreux objets gravés en os ou en pierre.

Ici, essayez vous à l’art de la gravure sur pierre (ardoise) avec un outil en silex et repartez avec votre œuvre !

Pour qui ? Cet atelier est proposé à tous, petits et grands, à partir de 5 ans.

Comment participer ? Il vous suffit de rejoindre le médiateur culturel pour vous joindre à l’atelier en fonction des places disponibles lors de votre arrivée. L’atelier est proposé en continu. .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr

English:

Engraving is a prehistoric art form that is little-known to the general public, yet is extremely present on all prehistoric sites, such as Brassempouy, where numerous bone and stone engravings have been discovered.

Here, try your hand at the art of stone (slate) engraving with a flint tool

