Atelier gravure sur Tetra Pak La fabrique po.éthique Cusset
Atelier gravure sur Tetra Pak
La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-10-22 19:30:00
fin : 2025-10-22 21:30:00
2025-10-22
Venez découvrir la magie de la gravure à partir d’un matériau inattendu le Tetra Pak ! Dans une approche éthique, créative et poétique, vous redonnerez une seconde vie à nos déchets tout en explorant un art ancien sous un jour nouveau.
La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr
English :
Come and discover the magic of engraving using an unexpected material: Tetra Pak! In an ethical, creative and poetic approach, you’ll give a second life to our waste while exploring an ancient art form in a new light.
German :
Entdecken Sie die Magie der Gravur mit einem unerwarteten Material: Tetra Pak! In einem ethischen, kreativen und poetischen Ansatz verleihen Sie unseren Abfällen ein zweites Leben und erforschen gleichzeitig eine alte Kunst in einem neuen Licht.
Italiano :
Venite a scoprire la magia dell’incisione con un materiale inaspettato: il Tetra Pak! Con un approccio etico, creativo e poetico, potrete dare una seconda vita ai nostri rifiuti ed esplorare un’antica forma d’arte sotto una nuova luce.
Espanol :
Ven a descubrir la magia del grabado con un material inesperado: ¡el Tetra Pak! Con un enfoque ético, creativo y poético, puedes dar una segunda vida a nuestros residuos mientras exploras una antigua forma de arte bajo una nueva luz.
