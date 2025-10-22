Atelier gravure sur Tetra Pak La fabrique po.éthique Cusset

Atelier gravure sur Tetra Pak

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-22 19:30:00

fin : 2025-10-22 21:30:00

2025-10-22

Venez découvrir la magie de la gravure à partir d’un matériau inattendu le Tetra Pak ! Dans une approche éthique, créative et poétique, vous redonnerez une seconde vie à nos déchets tout en explorant un art ancien sous un jour nouveau.

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr

English :

Come and discover the magic of engraving using an unexpected material: Tetra Pak! In an ethical, creative and poetic approach, you’ll give a second life to our waste while exploring an ancient art form in a new light.

German :

Entdecken Sie die Magie der Gravur mit einem unerwarteten Material: Tetra Pak! In einem ethischen, kreativen und poetischen Ansatz verleihen Sie unseren Abfällen ein zweites Leben und erforschen gleichzeitig eine alte Kunst in einem neuen Licht.

Italiano :

Venite a scoprire la magia dell’incisione con un materiale inaspettato: il Tetra Pak! Con un approccio etico, creativo e poetico, potrete dare una seconda vita ai nostri rifiuti ed esplorare un’antica forma d’arte sotto una nuova luce.

Espanol :

Ven a descubrir la magia del grabado con un material inesperado: ¡el Tetra Pak! Con un enfoque ético, creativo y poético, puedes dar una segunda vida a nuestros residuos mientras exploras una antigua forma de arte bajo una nueva luz.

L’événement Atelier gravure sur Tetra Pak Cusset a été mis à jour le 2025-10-18 par Vichy Destinations