Atelier gravure sur tetrapak Saint-Lô

Atelier gravure sur tetrapak Saint-Lô mercredi 13 août 2025.

Atelier gravure sur tetrapak

562 Rue Jules Vallès Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 14:30:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-08-13

Venez expérimenter une version zéro-déchet de la gravure en taille douce. Concevez d’abord un dessin, gravez-le ensuite sur votre plaque, puis encrez-la manuellement avant de passer le tout sur presse à taille douce.

Vous pouvez venir avec une idée de dessin si vous le souhaitez.

Sur réservation. .

562 Rue Jules Vallès Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 55 60 00 museetypographiquelerachinel@gmail.com

English : Atelier gravure sur tetrapak

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier gravure sur tetrapak Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô