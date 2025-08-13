Atelier gravure sur tetrapak Saint-Lô
Atelier gravure sur tetrapak Saint-Lô mercredi 13 août 2025.
Atelier gravure sur tetrapak
562 Rue Jules Vallès Saint-Lô Manche
Début : 2025-08-13 14:30:00
fin : 2025-08-13 16:30:00
2025-08-13
Venez expérimenter une version zéro-déchet de la gravure en taille douce. Concevez d’abord un dessin, gravez-le ensuite sur votre plaque, puis encrez-la manuellement avant de passer le tout sur presse à taille douce.
Vous pouvez venir avec une idée de dessin si vous le souhaitez. .
562 Rue Jules Vallès Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 55 60 00 museetypographiquelerachinel@gmail.com
