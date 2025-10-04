Atelier Gravure tout public Mediathèque des Rousses Les Rousses

Mediathèque des Rousses 164 rue pasteur Les Rousses Jura

Début : 2025-10-04 13:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Ateliers gravure avec Marion Brand.Réalisation d’un marque page à partir d’une gravure sur tetra pack, gratuit, tout public de 6 à 99 ans. De 13h30 à 15h ou 15h30-17h. Effectif limité, renseignement auprès de la médiathèque. .

Mediathèque des Rousses 164 rue pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 37 90 bibliotheque@mairielesrousses.fr

