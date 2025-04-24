Atelier « Grèce antique » Civaux

Atelier « Grèce antique » Civaux jeudi 24 avril 2025.

Atelier « Grèce antique »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

En famille, venez découvrir la Grèce antique avec diaporama et réalisations plastiques variées.

Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée 1h30. Gratuit, sur inscription 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

