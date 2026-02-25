Atelier Greffage au jardin Chemin des mûriers Chagny

Atelier Greffage au jardin

Chemin des mûriers Au jardin fruitier Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Lucie, pépiniériste des Fruitiers de la Cozanne, viendra vous expliquer le pourquoi du comment du greffage, puis vous vous exercerez sur des branches (prévoyez un greffoir ou un cutter, voir un couteau type Opinel + un sécateur) et enfin, sur un vrai porte greffe avec des greffons.

Vous pourrez donc repartir avec votre petit arbre.

Et prévoyez bien entendu des vêtements adaptés à la météo. .

Chemin des mûriers Au jardin fruitier Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 32 34 70 cultureaujardin71@gmail.com

