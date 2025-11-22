Atelier greffage au Jardin des plantes médicinales Rue Georges Clemenceau Pons
Atelier greffage au Jardin des plantes médicinales Rue Georges Clemenceau Pons samedi 22 novembre 2025.
Atelier greffage au Jardin des plantes médicinales
Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Le jardin des plantes médicinales vous a concocté un programme en ce mois de novembre ainsi que des ateliers Potager.
Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org
English :
The medicinal plant garden has put together a program for you this November, including Potager workshops.
German :
Der Heilpflanzengarten hat für Sie ein Programm für den Monat November sowie Workshops zum Thema Gemüsegarten zusammengestellt.
Italiano :
Il giardino delle piante officinali ha messo a punto un programma per voi questo novembre, oltre a laboratori Potager.
Espanol :
El jardín de plantas medicinales ha preparado para usted un programa para este mes de noviembre, así como talleres de Potager.
