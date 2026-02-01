Atelier greffage d’arbres fruitiers Place des Promenades Pesmes

Atelier greffage d’arbres fruitiers

Place des Promenades Petite salle Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 11:00:00

Date(s) :

2026-02-28

La France Services et la bibliothèque de Pesmes vous proposent une rencontre avec un jardinier expert. .

Place des Promenades Petite salle Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 52 48 franceservicespesmes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier greffage d’arbres fruitiers

L’événement Atelier greffage d’arbres fruitiers Pesmes a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY