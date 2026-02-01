Atelier greffage des arbres fruitiers Sainte Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier greffage des arbres fruitiers

Sainte Suzanne 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

2026-02-28

Venez apprendre à greffer les arbres fruitiers

Nous entrons dans la période de greffage , Jacques LETARD , bénévole expérimenté ,viendra expliquer et faire des démonstrations des différentes techniques de greffe .

Organisé par l’Association AVEEC. Sur inscription. .

Sainte Suzanne 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 47 76 70 aveecstesuzanne@gmail.com

Come and learn how to graft fruit trees

