Atelier greffage des arbres fruitiers Sainte Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes
Atelier greffage des arbres fruitiers
Sainte Suzanne 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-02-28
Venez apprendre à greffer les arbres fruitiers
Nous entrons dans la période de greffage , Jacques LETARD , bénévole expérimenté ,viendra expliquer et faire des démonstrations des différentes techniques de greffe .
Organisé par l’Association AVEEC. Sur inscription. .
Sainte Suzanne 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 47 76 70 aveecstesuzanne@gmail.com
English :
Come and learn how to graft fruit trees
