Atelier Greffage Jalognes

Atelier Greffage

2 rue du champ de Foire Jalognes Cher

Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Lors de cet atelier, vous pourrez apprendre à greffer grâce à des outils et greffons fournis, choisir parmi des variétés réputées (pommes, poires, cerises, prunes), ou encore apporter vos propres greffons pour reproduire ou sauvegarder vos fruitiers. .

The association Les Amis de Pesselières is organizing a grafting workshop, free of charge and open to all, at Moulin Millérioux in Pesselières (Commune de Jalognes, 18300).

