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Atelier greffe de pommiers Barenton

Atelier greffe de pommiers Barenton

Atelier greffe de pommiers Barenton samedi 11 avril 2026.

Adresse : Musée du Poiré

Ville : 50720 Barenton

Département : Manche

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Barenton

Atelier greffe de pommiers

Musée du Poiré Barenton Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Au printemps, la nature se réveille, il est donc temps de greffer les pommiers. Le Musée du Poiré vous invite donc à découvrir, en compagnie d’un spécialiste membre de l’association des Croqueurs de pommes du Bocage normand, comment réaliser vous-même vos propres greffages.   .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22 

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English : Atelier greffe de pommiers

L’événement Atelier greffe de pommiers Barenton a été mis à jour le 2026-02-25 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

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