Atelier greffe de pommiers Barenton
Atelier greffe de pommiers Barenton samedi 11 avril 2026.
Atelier greffe de pommiers
Musée du Poiré Barenton Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Au printemps, la nature se réveille, il est donc temps de greffer les pommiers. Le Musée du Poiré vous invite donc à découvrir, en compagnie d’un spécialiste membre de l’association des Croqueurs de pommes du Bocage normand, comment réaliser vous-même vos propres greffages. .
Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier greffe de pommiers
L’événement Atelier greffe de pommiers Barenton a été mis à jour le 2026-03-04 par Attitude Manche