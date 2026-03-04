Atelier greffe de pommiers Barenton

Atelier greffe de pommiers

Musée du Poiré Barenton Manche

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

2026-04-11

Au printemps, la nature se réveille, il est donc temps de greffer les pommiers. Le Musée du Poiré vous invite donc à découvrir, en compagnie d’un spécialiste membre de l’association des Croqueurs de pommes du Bocage normand, comment réaliser vous-même vos propres greffages. .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

English : Atelier greffe de pommiers

