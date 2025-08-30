Atelier greffe de pommiers Naillat

L’ association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois organise un atelier gratuit de greffe de pommiers le samedi 30 août à 10 à la salle des fêtes

Nombre de places limitées, réservez rapidement avant le 29/08

patrimoine.naillat@gmail.com .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

