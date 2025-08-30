Atelier greffe de pommiers Naillat
Atelier greffe de pommiers Naillat samedi 30 août 2025.
Atelier greffe de pommiers
Naillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
L’ association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois organise un atelier gratuit de greffe de pommiers le samedi 30 août à 10 à la salle des fêtes
Nombre de places limitées, réservez rapidement avant le 29/08
patrimoine.naillat@gmail.com .
Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine patriloine.naillat@gmail.com
English : Atelier greffe de pommiers
German :
Italiano :
Espanol : Atelier greffe de pommiers
L’événement Atelier greffe de pommiers Naillat a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Pays Dunois