Atelier Grimoire Magique Bibliothèque Cuiseaux

Atelier Grimoire Magique
Bibliothèque 34 rue St Thomas Cuiseaux Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-21 10:00:00
2026-02-21
Atelier Grimoire et Potions
Dans le cadre de la programmation, un hiver magique à la rencontre de Harry Potter , venez créez un magnifique grimoire ou une potion magique.
Atelier créatif sur inscription à partir de 9 ans. .
Bibliothèque 34 rue St Thomas Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 71 00 12 bibli.cuiseaux@blintercom.fr
