Atelier Grimoire Magique Bibliothèque Cuiseaux

Atelier Grimoire Magique

Bibliothèque 34 rue St Thomas Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Atelier Grimoire et Potions

Dans le cadre de la programmation, un hiver magique à la rencontre de Harry Potter , venez créez un magnifique grimoire ou une potion magique.

Atelier créatif sur inscription à partir de 9 ans. .

Bibliothèque 34 rue St Thomas Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 71 00 12 bibli.cuiseaux@blintercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Grimoire Magique

L’événement Atelier Grimoire Magique Cuiseaux a été mis à jour le 2026-01-16 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II